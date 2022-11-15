مجموعة العشرين تعرب عن «قلقها البالغ» بشأن أزمة الغذاء العالمية

المصدر: د ب ا

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أعربت دول مجموعة العشرين " جي 20" عن " قلقها البالغ" بشأن أزمة الغذاء العالمية، وفق مسودة بيان ختامي مشترك للقمة المنعقدة في إندونيسيا.

وكتبت الدول أن الأمن الغذائي العالمي"تفاقم بسبب الصراعات والتوترات الحالية"، داعين لاستخدام " جميع الأدوات المتاحة" لمواجهة الأزمة و "حماية الأكثر ضعفا من الجوع".

وكانت الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، قد خلفت أثرا حادا على أسواق الغذاء العالمية. ويشار إلى أن الدولتين تعدان أهم دولتين مصدرتين للحبوب في العالم.

وجاء في البيان المشترك أن دول جي 20، من بينها روسيا، تعهدت " باتخاذ إجراء لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة ودعم استقرار الأسواق وتوفير الدعم المؤقت والمحدد".

وأضاف البيان" سوف نتخذ المزيد من الإجراءات المنسقة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ويشمل ذلك ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية والأسمدة عالميا".

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