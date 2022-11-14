إندونيسيا تعلن نقل وزير الخارجية الروسية إلى المستشفى

المصدر: أ ب

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أعلنت السلطات الإندونيسية الاثنين نقل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى المستشفى، بعد تعرضه لمشكلة صحية عقب وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي.

قال ثلاثة مسؤولين حكوميين وطبيين إندونيسيين للأسوشيتدبرس إن الدبلوماسي الروسي يعالج في جزيرة بالي.

تحدث المسؤولون شريطة التكتم على هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنًا.

قال مسؤولان إن لافروف يعالج من مرض في القلب.

لم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين في السفارة الروسية للتعليق.

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