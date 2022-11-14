بريطانيا: 40 ألف مهاجر عبروا قناة المانش

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الحكومة البريطانية أن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا قناة المانش إلى بريطانيا هذا العام في رقم قياسي جديد، بينما تسعى بريطانيا إلى إبرام اتفاق مع فرنسا لمكافحة تهريب البشر.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن العدد الإجمالي الأولي للعابرين هذا العام وصل إلى 40,885 لاجئاً معظمهم من الألبان والإيرانيين والأفغان، مقابل 28,561 لاجئاً العام الماضي، ما يشير إلى زيادة كبيرة.

وأضافت الوزارة أنه تم رصد نحو 972 شخصا السبت على متن 22 قاربا وهم يعبرون في رحلة محفوفة بالمخاطر.

والأرقام في ارتفاع منذ سنوات، فمن 299 لاجئاً عبروا عام (2018) إلى 1,843 عام (2019) و8,466 عام (2020)، وفقاً لإحصاءات بريطانية.

واستمر تصاعد الأرقام على الرغم من مبادرات بريطانية عدة بما في ذلك خطة لإعادة مهاجرين إلى رواندا تم حظرها من قبل القضاء البريطاني.

والأسبوع الماضي صرّح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه يتم الإعداد لخطة جديدة مع فرنسا بعد أول لقاء مباشر له مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

كما شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرها البريطاني جيمس كليفرلي في محادثات الجمعة على "الضرورة الملحة لمعالجة جميع أشكال الهجرة غير الشرعية بما في ذلك عبور القوارب الصغيرة، ومعالجة أسبابها الجذرية"، وفقاً لبيان مشترك.

وتسببت الأعداد المتزايدة للمهاجرين في زيادة طلبات اللجوء وتكاليف الإيواء التي تقدرها حكومة المملكة المتحدة بـ6,8 ملايين جنيه (7,8 ملايين دولار) يومياً، ما أدى إلى استنفاد جهود مقدمي الخدمات وإثارة غضب البريطانيين.

وكتب وزير الهجرة روبرت جينريك في صحيفة "صنداي تلغراف" أن "كرم" بريطانيا "يُساء استغلاله" من قبل المهاجرين الاقتصاديين الذين كانوا "يتسوقون اللجوء" في أنحاء أوروبا.

وأضاف "يجب وضع حد لـ (فندق بريطانيا) واستبداله بأماكن إقامة بسيطة وعملية لا تخلق عامل جذب إضافي".

وتبحث الحكومة البريطانية عن بدائل لإيواء طالبي اللجوء في غرف فندقية، بما في ذلك نقلهم إلى أبنية سكن الطلاب المهجورة أو السفن السياحية ذات الميزانية المحدودة، وفقاً لـ"صنداي تلغراف".

لكن جماعات الدفاع عن حقوق اللاجئين تتهم الحكومة باتباع نهج قاس وفوضوي بعد تفشي الأمراض في أحد مراكز معالجة طلبات اللجوء المكتظة في مانستون في جنوب شرق إنجلترا.

وقال مسؤولون إن المهاجرين في المنشأة يتم تطعيمهم ضد الدفتيريا (الخناق) بسبب ارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض شديد العدوى.

وأشار جينريك إلى أهمية توثيق العلاقات مع فرنسا، وستشهد الشراكة الجديدة تقديم بريطانيا نحو 80 مليون جنيه لباريس من أجل تعزيز الإجراءات والعمليات المشتركة ضد عصابات الاتجار في البشر.

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