إسرائيل .. تكليف نتانياهو رسمياً تشكيل الحكومة

المصدر: (القدس - أ.ف.ب)

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بعدما تصدّر الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، مع حلفائه في اليمين المتطرف، كُلف بنيامين نتانياهو رسمياً، أمس، تشكيل الحكومة. وفي مؤتمر صحافي، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، وبجانبه نتانياهو: «أكلفكم تشكيل الحكومة». وقال نتانياهو: «سأكون رئيس وزراء للجميع، لأولئك الذين صوّتوا لنا وللآخرين، إنها مسؤوليتي». وأمام نتانياهو 28 يوماً لتجميع فريقه الوزاري، ويمكن أن يحصل على 14 يوماً إضافية، إذا لزم الأمر. وبدأ زعيم حزب الليكود، الجمعة الماضي، مفاوضات مع حلفائه من اليمين لتشكيل حكومة، يرجّح أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وتصدر نتانياهو نتائج الانتخابات التي أظهرت حصول حزب الليكود برئاسته على 32 مقعداً، فيما حصل الحزبان المتدينان «يهودوت هتوراه» لليهود الأشكناز الغربيين، وحزب «شاس» لليهود الشرقيين السفرديم على 18 مقعداً، وتحالف اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية» على 14 مقعداً. ويتطلّع حزب شاس اليهودي الشرقي، الذي حصل على 11 مقعداً، إلى تولي حقيبة الداخلية أو المالية، وفقاً للصحافة.

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