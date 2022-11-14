الإمارات تدين التفجير الإرهابي في اسطنبول

المصدر: عواصم - وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة، التفجير الإرهابي وسط منطقة بيوغلو في اسطنبول، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها لحكومة الجمهورية التركية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل ستة أشخاص وأصيب 81 آخرون، عندما هز انفجار شارعاً مزدحماً وسط إسطنبول، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث في شارع الاستقلال، وسرعان ما قامت الشرطة بتطويقه. وأظهرت لقطات فيديو، لحظة وقوع الانفجار الذي أدى إلى تطاير الحطام في الهواء وسقوط العديد من الأشخاص على الأرض.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أن التطورات الأولية والمعلومات الاستخباراتية تقول إن رائحة الإرهاب تفوح من الانفجار، قائلاً: «جهود هزيمة تركيا والشعب التركي من خلال الإرهاب ستفشل اليوم، مثلما فشلت بالأمس، وستفشل مرة أخرى غداً»، وأضاف اردوغان: «ليكن شعبنا على ثقة من أن منفذي التفجير سيحصلون على العقاب الذي يستحقونه». وذكرت وسائل إعلام محلية أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقاً في الانفجار. وفي وقت لاحق، أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن انتحارية نفذت الاعتداء.

إدانة وتضامن

وأدانت المملكة العربية السعودية، التفجير الإرهابي، معلنة وقوفها إلى جانب تركيا. وأكدت وزارة الخارجية، وقوف المملكة مع تركيا ضد هذا العمل الجبان، وتقدم الوزارة صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

موقف ثابت

كما أدانت مصر، التفجير الإرهابي، وفق بيان للناطق باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد. وأكد أبو زيد، موقف مصر الثابت الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب، مهما كانت مسبباته، داعياً جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وتجفيف منابع دعمها.

تعازٍ

إلى ذلك، أعرب الرئيس الباكستاني، عارف علوي، ورئيس الوزراء، محمد شهباز، عن تعازيهما لتركيا. وعبر محمد شهباز على «تويتر»، عن حزنه وقدم تعازيه للشعب التركي، متمنياً الشفاء للمصابين. وأدان الرئيس، عارف علوى، الانفجار، معرباً عن التضامن مع تركيا، ومشاطرته الشعب التركي الأحزان.

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