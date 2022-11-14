حدث وتاريخ.. 14 نوفمبر 1908عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يعلن عن النظرية الكمية للضوء والتي ساعدت على تطوير الليزر. 1979الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يجمد جميع الأصول والودائع الإيرانية على خلفية أزمة الرهائن. 2016 وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض مشكلاً ظاهرة القمر العملاق بعد 68 سنة منذ آخر ظهور. 1991ملك كمبوديا نورودوم سيهانوك يعود إلى بنوم بنه بعد ثلاثة عشر عاماً قضاها في المنفى. صورة التاريخ: 14 نوفمبر 2022 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App