أردوغان: مقتل 6 في هجوم إسطنبول

المصدر: البيان

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم مقتل 6 أشخاص في هجوم اسطنبول .

واعتبر أردوغان أن انفجار اسطنبول "هجومًا دنيئًا" مؤكدا أن السلطات تعمل على تحديد هوية مرتكبي "الهجوم الشنيع" .

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الانفجار وقع في شارع الاستقلال في منطقة بيوغلو بإسطنبول.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (تي.آر.تي) إن الشرطة وخدمات الطوارئ كانت في مكان الحادث.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا مستلقين على الأرض في الشارع، وهو وجهة تسوق شهيرة للسياح في الجزء الأوروبي من العاصمة التركية.

وأظهرت لقطات سيارات إسعاف وعربات إطفاء وشرطة في مكان الحادث.

ولم يتضح سبب الانفجار. قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق.

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