بايدن يلتقي حليفين على هامش قمة «آسيان»

المصدر: أ ب

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أ ب

يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية لتنسيق ردهم على برامج الصواريخ النووية والباليستية التي تهدد كوريا الشمالية، وكذلك للحصول على مدخلات بشأن إدارة الموقف الحازم للصين في منطقة المحيط الهادئ، وذلك عشية اجتماع مرتقب له وجها لوجه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

يعتزم بايدن عقد اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول. وبعد ذلك من المزمع أن يجلس الزعماء الثلاثة معا على هامش قمة شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا.

تأتي الاجتماعات في حين أطلقت كوريا الشمالية عشرات الصواريخ في الأسابيع الأخيرة، بما فيها صاروخ باليستي عابر للقارات أطلق قبل 10 أيام وأدى إلى توصيات بالإخلاء في شمال اليابان، وفي الوقت الذي حذر فيه الحلفاء من خطر يلوح في الأفق بأن تجري الدولة المعزولة تجربتها النووية السابعة في الأسابيع القادمة.

إلى هذا، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين، السبت، إن بايدن يهدف إلى استخدام الاجتماعات لتعزيز الاستجابة المشتركة للدول الثلاث للمخاطر التي تشكلها كوريا الشمالية.

وكان بايدن قال إنه يخطط للضغط على شي لاستخدام نفوذ الصين الفريد على كوريا الشمالية للحد من سلوكها العدواني، كجزء مما يتوقع أن يكون اجتماعا ثنائيا لبحث قضايا واسعة النطاق على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

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