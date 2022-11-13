زلزال بقوة 5.4 ريختر في نيبال يتسبب في هزات أرضية بالهند

المصدر: د ب ا

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أكد مسؤولون هنود أن سكان إقليم العاصمة الوطنية دلهي وبعض الولايات الشمالية الأخرى، شعروا بهزات أرضية مساء أمس السبت، بعد أن ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر دولة نيبال المجاورة، على بعد 212 كيلومترا جنوب شرق مدينة جوشيماث بولاية أوتارانتشال.

واهتزت المنطقة مجددا في تمام الساعة 7:57 مساء بالتوقيت المحلي، بعد ثلاثة أيام من الزلزال الذي ضرب دولة نيبال وبلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر وخلف ستة قتلى وذلك وفقا لوكالة برس ترست أوف إنديا الهندية.

جدير بالذكر أن هذا هو الزلزال الثالث الذي يضرب نيبال خلال أسبوع.

ولم تصدر أي تقارير تشير إلى وقوع خسائر مادية أو إصابات بالهند نتيجة للهزات الأرضية.

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