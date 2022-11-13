السلطات الأمريكية: اصطدام طائرتين في معرض دالاس الجوي

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، يوم أمس السبت، اصطدام طائرتين وتحطمهما خلال عرض جوي في دالاس بولاية تكساس.

استجابت أطقم الطوارئ للحادث الذي وقع خلال عرض تذكاري للقوات الجوية فوق دالاس بمطار دالاس التنفيذي.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة طراز "بوينغ بي 17 فلاينغ فورترس" وأخرى طراز "بيل بي - 63 كينغكوبرا” اصطدمتا وتحطمتا في حوالي الساعة 1:20 مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤولون إنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.

وأظهرت عدة مقاطع مصورة تم تدوالها على "تويتر” طائرتين يبدو أنهما تصطدمان في الهواء قبل أن تهبط كلاهما بسرعة، ما تسبب في اندلاع حريق هائل وتصاعد أعمدة من الدخان الأسود في السماء.

بدأت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في إجراء تحقيقات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز