أردوغان يعقد الأمل على الجمهوريين لاستكمال صفقة إف-16 الأمريكية

المصدر: وكالات

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يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمل على الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي لاستكمال صفقة إف-16، حيث قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن مساعي تركيا لاستكمال شراء مقاتلات إف-16 ستكون "أسهل بكثير" إذا ما أصبحت السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي في يد الجمهوريين، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وعبر أردوغان لصحفيين على متن رحلة من أوزبكستان عن أمله أن يكون الشهر القادم "حافلا ببعض الأخبار الجيدة وأن نتقدم في اتجاه إيجابي للغاية بشأن قضية إف-16".

وأضاف "إذا حصل الجمهوريون على المقاعد القليلة التي يحتاجونها في مجلس الشيوخ، فإن الأمور ستكون أسهل بكثير بالنسبة لنا".

وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "إف – 16" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس – 400"، كما ألغت واشنطن المذكرة المشتركة مع تركيا بشأن الطائرة "إف – 35"، ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين في مشروع "إف – 35"، وهي المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق عن اقتراح أمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، بل الجيل الرابع "إف – 16"، حيث سيجري الاتفاق على القضية في الكونغرس الأمريكي، وتضغط وزارة الخارجية في هذا الاتجاه، وتقنع أعضاء الكونغرس بأن الصفقة "تخدم مصالح واشنطن".

وكتبت صحيفة "يني شفق" التركية بهذا الشأن تقول: "جميع الشروط التقييدية التي أضيفت إلى مشروع القانون بشأن بيع طائرات إف-16 إلى تركيا قد أزيلت من نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون. تحتوي نسخة مجلس النواب من مشروع القانون أيضا على إضافة مماثلة مع الشروط، ولكن من المتوقع أن تتم إزالة هذه العناصر أيضا. بعد أن يكمل مجلس الشيوخ العمل على مشروع القانون، ستتم إحالته إلى نص مشترك مع نسخة مجلس النواب، وإرساله إلى طاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن للموافقة عليه".

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