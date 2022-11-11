أول تعليق من الرئيس الأوكراني على استعادة خيرسون

المصدر: أ ف ب

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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بـ "يوم تاريخي" وقال إن قوات عسكرية خاصة أصبحت داخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد بعد إعلان روسيا انسحاب قواتها منها.

وكتب زيلينسكي على تلغرام "اليوم يوم تاريخي. نحن نستعيد خيرسون".

وأوضح "في الوقت الراهن، مدافعونا موجودون في ضواحي المدينة. لكن قوات عسكرية خاصة موجودة في المدينة".

وأضاف "شعبنا. لنا. خيرسون" إلى جانب رمز تعبيري لعلم أوكرانيا ومشاهد التقطها هواة من المدينة تظهر القوات الأوكرانية تتجمع مع سكان المدينة.

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