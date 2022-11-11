قوات أوكرانية تبدأ دخول خيرسون بعد الانسحاب الروسي

المصدر: أ ف ب

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بدأ الجيش الأوكراني دخول خيرسون، وهي مدينة رئيسية في جنوب البلاد، الجمعة بعد انسحاب القوات الروسية، على ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية.

وكتبت الوزارة على فيسبوك "خيرسون تعود إلى السيطرة الأوكرانية. هناك وحدات من القوات الأوكرانية تدخل المدينة".

ودعت الجنود الروس المتبقين إلى "الاستسلام على الفور" متعهّدة "الحفاظ على حياة وسلامة" أولئك الذين يفعلون ذلك.

وأضافت الوزارة الأوكرانية "يقول لكم قادتكم ارتدوا ملابس مدنية وحاولوا الفرار. من الواضح أنكم لن تنجحوا في ذلك".

وكتبت على فيسبوك "سيقتل أي جندي روسي يحاول المقاومة. لديكم فرصة واحدة فقط لتجنب الموت: الاستسلام على الفور".

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