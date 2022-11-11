فرنسا تنتقد إيطاليا وتوافق على استقبال سفينة مهاجرين

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المنتظر أن يستقبل مرفأ طولون جنوب فرنسا سفينة «أوشن فايكينغ» للمهاجرين العالقين في البحر المتوسط، وسيتم نقل ثلث الركاب إلى فرنسا، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي دان ما أسماه الخيار غير المقبول لإيطاليا بعدم استقبال السفينة. وتوقّع دارمانان، أن تصل السفينة الموجودة حالياً قبالة كورسيكا وعلى متنها 231 مهاجراً بعد ظهر اليوم الجمعة إلى طولون.

موضحاً أن فرنسا ستستقبل السفينة على أساس استثنائي، نظراً لفترة 15 يوماً من الانتظار التي أخضعت السلطات الإيطالية الركاب لها. ولفت الوزير الفرنسي، إلى أن الركاب الذين لا يستوفون شروط طلب اللجوء سيتم ترحيلهم مباشرة، معتبراً أن إيطاليا اختارت عدم التصرف بوصفها دولة أوروبية مسؤولة. رداً على ذلك، قررت فرنسا التعليق الفوري للمشروع المقرر للصيف لاستقبال 3500 لاجئ موجودين حالياً في إيطاليا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز