الشرطة التركية تحقق في مقتل 5 أشخاص طعناً

المصدر: أ ب

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عثرت الشرطة، اليوم، على جثث خمسة أفغان طُعنوا حتى الموت في منزل بالعاصمة التركية أنقرة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، وفتحت السلطات تحقيقاً في الواقعة.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن الجثث الخمس عُثر عليها بعد اتصال أفراد أسرة بالشرطة والإبلاغ عن فقدان الخمسة.

وبدا أن الأفغان ماتوا متأثرين بطعنات تلقوها قبل أسبوع، وفق قناة «هابرترك»، نقلاً عن أفراد شرطة لم تسمِّهم.

وأضافت أن الادعاء فتح تحقيقاً في مقتلهم.

ولم تصدر معلومات على الفور حول هويات الضحايا.

وعُثر على الجثث في حي أوندير لمحدودي الدخل في أنقرة الذي يضم الكثير من المهاجرين.

واندلعت أعمال عنف في المنطقة العام الماضي، حين قام غوغاء غاضبون بتخريب متاجر ومنازل رداً على مقتل تركي طعناً.

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