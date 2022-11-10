ما أهم القضايا التي صوّت عليها الأمريكيون؟

المصدر: أ ف ب

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في إطار انتخابات منتصف الولاية الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة الثلاثاء، أدلى الناخبون بأصواتهم في حوالي مئة استفتاء، يترتّب على بعضها تغيّرات جذرية.

فيما يلي لمحة عن القضايا التي اتّخذ الناخبون الأمريكيون قراراتهم بشأنها:

الرعاية الصحية

لم يكن مفاجئا إدراج حقوق الإجهاض التي اعتُبرت قضية سياسية رئيسية قبيل الانتخابات، على بطاقات الاقتراع في عدة ولايات.

وأهدت الاستفتاءات سلسلة انتصارات للناشطين المدافعين عن حقوق الإجهاض.

اتفق الناخبون في كاليفورنيا وفيرمونت وميشيغن على تعديل دساتير ولاياتهم لتتضمن حقوق الإجهاض.

وكانت المفاجأة في رفض ناخبين في كنتاكي المحافظة والمتديّنة إجراء ضد الإجهاض، بينما تكشف النتائج الأولية عن توجّه مشابه في مونتانا.

في بلد معروف بانه يتضمن بعضا من أعلى تكاليف الرعاية الصحية في العالم، كانت مسألة الرسوم الطبية أيضا حاضرة أيضا في هذه الانتخابات.

في داكوتا الجنوبية، وهي ولاية جمهورية، فضلت غالبية من المقترعين توسيع الوصول الى برنامج التأمين الصحي Medicaid لأصحاب الدخل المنخفض.

في هذا الوقت، أظهرت نتائج أولية أن أريزونا في طريقها للموافقة على إجراء لخفض الحد الأقصى لأسعار الفائدة على الديون الطبية.

عبودية

بعد أكثر من 150 عاما من إلغاء العبودية، صوتت عدة ولايات على استثناء للتعديل الثالث عشر الذي يسمح بالعمل القسري للسجناء.

صوتت ألاباما وأوريغون وتينيسي وفيرمونت على حظر العبودية غير الطوعية كعقاب على جرائم او سداد الديون أو الغرامات.

لن يؤدي التصويت تلقائيا إلى تغيير ظروف السجناء لكن يمكن أن يؤدي إلى إجراءات قانونية.

وحدها لويزيانا رفضت الاقتراح بعدما واجه الاستفتاء انتقادات لكونه معقدا للغاية.

لا تزال حوالي 20 دولة تسمح بمثل هذا النوع من العمل القسري.

مخدرات

تحظى القضايا المتعلقة بالاستخدام الترفيهي للمخدرات بشعبية في الاستفتاءات الأمريكية وهذه السنة لم تكن مختلفة.

صوتت أركنساس وداكوتا الشمالية والجنوبية ضد تشريع الاستخدام الترفيهي للماريجوانا والسماح بحيازة محدودة للحشيش.

لكن سكان ماريلاند وميسوري صوتوا لصالحه وسينضمون إلى 19 ولاية أخرى وواشنطن قامت بتشريعه.

في كولورادو، لا يزال فرز الأصوات مستمرا في استفتاء يسعى إلى إلغاء تجريم حيازة واستخدام ما يسمى بـ"الفطر السحري" وغيره من المواد الطبيعية المخدرة.

الحد الأدنى للأجو

صوتت غالبية كبرى من المقترعين في العاصمة واشنطن وهي معقل للديموقراطيين، لصالح حصول الموظفين الذين يعملون للحصول على إكرامية لكسب الحد الأدنى للأجور البالغ 16,10 دولارا في الساعة بحلول عام 2027.

هؤلاء الموظفون الذين يعملون بشكل أساسي في صناعة الخدمات الغذائية كانوا يحصلون حتى الآن على الحد الادنى البالغ 5,35 دولارا في الساعة.

وافق ناخبو نبراسكا على مبادرة مماثلة من أجل رفع الحد الأدنى للأجور في الولاية من 9 دولارات الى 15 دولار بحلول 2026.

قوانين انتخابية

سلطت انتخابات الثلاثاء الضوء أيضا على التوترات حول قواعد التصويت في الولايات المتحدة. تزايدت الاتهامات بالتزوير بين الناخبين الجمهوريين رغم ان السلطات رفضتها تكرارا.

نظمت عدة استفتاءات بسبب الجهود للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودعت إلى تغييرات في القواعد التي تنظم الانتخابات.

فضلت كونيكتيكت وميشيغان ان تشرع التصويت المبكر في الانتخابات فيما وافقت نبراسكا على اجراء يرغم الناخبين على تقديم صورة تعريف عنهم حين يدلون بأصواتهم في انتخابات مستقبلية.

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