أردوغان: علاقة ثقة وتضامن تربطنا ببوتين

المصدر: ا ف ب

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أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أنه تمكّن من إقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بفضل "الثقة والتضامن" بينهما.

وأكّد الرئيس التركي ردا على سؤال لصحافي حول طريقة تمكنّه من إقناع بوتين باستئناف مشاركته في الاتفاق الحيوي لمواصلة الصادرات الزراعية من أوكرانيا "ما كان بإمكاننا القيام بهذه الخطوة لو لم تكن هناك ثقة بيننا".

وأضاف أن "الثقة والاحترام المتبادلين يشجعانا على اتخاذ هذا النوع من الخطوات. نجح ذلك حتى الآن. التضامن بين بعضنا بعضا، في مجالات مثل الطاقة النووية والمبادرات في صناعة الدفاع، يعزز الاحترام المتبادل".

وتزوّد تركيا أوكرانيا مسيّرات قتالية لكنها حصلت أيضا على نظام دفاع صاروخي روسي من طراز "إس-400" ومحطة طاقة نووية في جنوب البلاد قيد الإنشاء.

وبدأت أنقرة دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل الثلاثاء، بحسب وزير الطاقة، بموجب اتفاق تم التوصل إليه الصيف الماضي يشمل نحو ربع الشحنات.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، فيما أكدت دعمها لأوكرانيا ومحاولة الحفاظ على موقف وسيط بين كييف وموسكو.

واستؤنفت صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الممر الإنساني في البحر الأسود مطلع نوفمبر بعد محادثات أجراها إردوغان مع بوتين بعدما علّقت روسيا العمل بالاتفاق لأيام.

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