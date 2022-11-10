إعلان وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

المصدر: البيان

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أعلن اليوم الخميس عن وفاة والتر مونديل، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، عن عمر ناهز 93 عاما، وفق موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم العائلة.

وشغل مونديل المحامي والسياسي والدبلوماسي السابق منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الثاني والأربعين في عهد الرئيس جيمي كارتر، وكان قبلها سيناتورا من ولاية مينيسوتا.

كما تم ترشيح مونديل عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1984، ولكنه خسر أمام رونالد ريغان الذي حقق نصرا ساحقا.

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