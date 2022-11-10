بريطانيا ستزود أوكرانيا بألف صاروخ أرض-جو

المصدر: د ب ا

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أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بريطانيا سوف تستكمل قريبا تسليم قرابة ألف صاروخ أرض-جو أخرى إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، أن تسليم الصواريخ يأتي استجابة لمطالب أوكرانيا بتعزيز قدرات الدفاع الجوي لديها، وسوف تقوم الصواريخ بدور حيوي في توفير الدفاع الجوي لأوكرانيا، وحماية البنى التحتية الأساسية التي تستهدفها روسيا باستمرار.

وأضاف أن الإمدادات تتكون من قاذفات وصواريخ قادرة على إسقاط الأهداف الجوية، بما فيها الطائرات الروسية من دون طيار وصواريخ كروز.

وقال وزير الدفاع والاس: "هذا الالتزام بتسليم مئات أخرى من الصواريخ أرض-جو يكمل دعمنا الدفاعي لأوكرانيا ضد العدوان الروسي، وسيساعد أوكرانيا على مواجهة التهديد الناجم عن الاستهداف غير الشرعي للبنى التحتية العامة الحيوية".

وجاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه وزير الدفاع، أمس، موقعين تدرب فيهما أكثر من 7400 مجند أوكراني على أيدي القوات المسلحة البريطانية إلى جانب ثماني دول شريكة.

ويشارك حاليا 1900 مجند أوكراني موجودون في بريطانيا في برنامج التدريب، وسيعودون قريبا إلى وطنهم. وعندما ينهون تدريبهم، سيتم تزويدهم بأدوات بينها الملابس القتالية والدروع الواقية وأكياس النوم.

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