ماكرون: استراتيجيتنا في أفريقيا ستكون جاهزة خلال 6 أشهر

المصدر: (طولون - أ.ف.ب)

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر، بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة، مؤكداً إنهاء مهمة قوة برخان المناهضة للمتطرفين في أفريقيا. وقال ماكرون خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة: «سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الأفريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطور، معاً، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، ستكون هذه الاستراتيجية جاهزة خلال ستة أشهر».

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