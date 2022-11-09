تأكيد فوز بنيامين نتنياهو رسمياً في الانتخابات الإسرائيلية

المصدر: د ب ا

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تم تأكيد فوز بنيامين نتنياهو، رسميا، في الانتخابات الإسرائيلية، مما يضع رئيس الوزراء الأسبق على المسار لتشكيل حكومة ائتلافية يمينية، من الممكن أن تتسبب في تعقيد علاقات البلاد الخارجية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية القول، اليوم الأربعاء، إن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، فاز بأعلى نسبة تصويت في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر.

ويعني ذلك حصول الحزب على 32 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

وفاز حزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لابيد، بـ24 مقعدا، بينما جاء تحالف "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف - وهو الشريك المحتمل في حكومة بقيادة نتنياهو - في المركز الثالث بعدد 14 مقعدا.

جدير بالذكر أن الانتخابات الإسرائيلية هي الخامسة في غضون أقل من أربع سنوات.

وكانت فترة ولاية نتنياهو الخامسة كزعيم لحزب الليكود اليميني قد انتهت في يونيو 2021 عندما صعدت حكومة ائتلافية مكونة من ثمانية أحزاب، بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد إلى السلطة.

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