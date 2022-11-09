سناتور أمريكي على عتبة التسعين يفوز بولاية ثامنة

المصدر: أ ف ب

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فاز الجمهوري تشاك غراسلي (89 عاما) السناتور عن ولاية أيوا منذ العام 1981، في انتخابات الثلاثاء بمقعد في مجلس الشيوخ لولاية ثامنة، حسب قناتَي "إن بي سي" و"سي بي إس".

وقد خاض منافسة هي الأكثر حدة له منذ 42 عاما في مواجهة الديموقراطي والعسكري الكبير السابق مايكل فرانكن.

وسيكون تشاك غراسلي قد بلغ 95 عاما في نهاية ولايته الجديدة هذه.

وأراد هذا العضو في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أن يكون صوّت أميركا الريفية والمزارع العائلية، وهو نفسه مزارع.

وقد قام بحملة هذا العام تركّزت على التضخم. وقدّم له دونالد ترامب دعمه وإن اختلف معه بشأن عدد كبير من القضايا.

وقال غراسلي في تجمع انتخابي بحضور دونالد ترامب العام الماضي "لن أكون ذكيا إذا لم أقبل الدعم من شخص لديه (تأييد) 91 في المئة من الناخبين الجمهوريين في ولاية أيوا".

وشغل غراسلي منصب الرئيس الموقت لمجلس الشيوخ من 2019 إلى 2021 وكان بذلك الشخصية الثالثة في ترتيب الخلافة في حال عجز الرئيس، بعد نائب الرئيس والرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب.

وهو متزوج منذ 68 عاما وله خمسة أولاد.

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