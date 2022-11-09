مقتل 8 أطفال وامرأة من اللاجئين السوريين في حريق منزل بتركيا

المصدر: أ ب

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أعلن مسؤول يوم الأربعاء أن حريقا شب بمنزل في شمال غرب تركيا يرجح أنه نجم عن مدفأة، أسفر عن مقتل ثمانية أطفال وامرأة من اللاجئين السوريين.

وقال المحافظ يعقوب كانبولات إن الحريق اندلع في وقت متأخر من الثلاثاء في الطابق الأول من مبنى من أربعة طوابق في منطقة يلدريم في محافظة بورصة.

الضحايا ستة اشقاء تتراوح اعمارهم بين 1 و 10 أعوام، ووالدتهم البالغة من العمر 31 عاما، واثنان من ابناء عمومتهم تتراوح اعمارهم بين 10 و 11 عاما.

حاول والدهم، الذي لم يكن متواجدا في المنزل عند اندلاع الحريق، إنقاذ أفراد أسرته لكنه تأثر بالدخان ونقل إلى المستشفى، بحسب المحافظ.

واضاف "هرعت فرق الإطفاء على الفور إلى المنطقة وحاولت إخماد الحريق، لكن للأسف، بعد إخماد الحريق، كانت الصورة (التي رأوها) في الداخل حزينة. انتابنا حزن عميق يستحيل وصفه".

كما أشار كانبولات الى إن الفحص الأولي يشير إلى أن الحريق نتج عن مدفأة.

كما نقل ثلاثة من الجيران إلى المستشفى بسبب استنشاقهم الدخان.

يشار إلى أن نحو3.7 ملايين لاجئ سوري يقيمون بتركيا.

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