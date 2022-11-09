الديموقراطيون يحتفظون بمقعد حاكم نيويورك وانتخاب ساره ساندرز حاكمة لأركنسو

المصدر: أ ف ب

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تمكن الديموقراطيون الثلاثاء من الاحتفاظ بمقعد حاكم ولاية نيويورك التي تعد من معاقلهم لكن الانتخابات فيها شهدت منافسة حادة، حسب وسائل الإعلام الأميركية، بينما فازت المتحدثة السابقة باسن دونالد ترامب بمقعد حاكم ولاية اركنسو.

وفازت الحاكمة الديموقراطية المنتهية ولايتها كاثي هوشول التي حلّت صيف 2021 محل أندرو كومو بعدما أدت فضيحة جنسية إلى إطاحته، على خصمها الجمهوري لي زيلدن، حسب قناتي "ايه بي سي" و"ان بي سي".

وتفيد نتائج جزئية نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أن الديموقراطية هوشول (64 عاما) وهي من شمال ولاية نيويورك، فازت بـ55 بالمئة من الأصوات مقابل 45 بالمئة لمنافسها الجمهوري البالغ من العمر 42 عاما ودعمه دونالد ترامب.

ولم يكن كثر يتصورون قبل انتخابات الثلاثاء انتقال مدينة نيويورك والولاية اللتين تعتبران معقلين يساريين تقدميين، من سيطرة الديموقراطيين إلى الجمهوريين المحافظين.

من جهة أخرى، انتخبت ساره ساندرز المتحدثة السابقة باسم دونالد ترامب في البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز (40 عاما)، حاكمة لأركنسو وهي بحد ذاتها ولاية جمهورية، حسب توقعات وسائل الإعلام الأميركية.

وكانت استطلاعات الرأي ترجح فوزها في هذه الولاية حيث كان والدها مايك هوكابي الشخصية المهمة في السياسة الأميركية حاكما من 1996 إلى 2007.

وخلال حملتها الانتخابية انتقدت سارة ساندرز (40 عامًا) الرئيس جو بايدن وسياساته "اليسارية الراديكالية"، مشيرة إلى التضخم الجامح و "الحدود المفتوحة" و"ارتفاع جرائم العنف". وقالت إنها مستعدة "للانضمام إلى تحالف المحافظين الأقوياء الذين يدافعون عن حريتنا".

وعندما كانت متحدثة باسم البيت الأبيض سئلت باستمرار عن هجمات ترامب على وسائل الإعلام.

وهي أم لثلاثة أولاد وتحدثت مرات عدة أمام الصحافيين، عن عائلتها وإيمانها.

وعندما غادرت منصبها صيف 2019، أشاد دونالد ترامب مطولا بالروح الكفاحية لهذا "المحاربة" وأكد أنها ستكون "رائعة" في منصب حاكم أركنسو.

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