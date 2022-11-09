سوناك: بريطانيا "حجر الأساس" لحلف شمال الأطلسي

المصدر: أ ف ب

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أكّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستواصل تأدية دور حيوي في حلف شمال الأطلسي لأجيال قادمة، وذلك قبيل زيارة أمينه العام ينس ستولتنبرغ لبريطانيا.

وسيكون الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أول مسؤول دولي يلتقي سوناك في دوانينغ ستريت، منذ أن تولى رئاسة الحكومة البريطانية الشهر الماضي.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة أن المحادثات التي ستُجرى الأربعاء ستتمحور حول دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية فيها في فبراير الماضي، ومستقبل التحالف.

ونقل البيان عن سوناك قوله: "مع استمرار الحرب المندلعة في أوكرانيا يجب ألا نعتبر أن السلام في بلادنا أمر مسلّم به".

وشدّد سوناك على أن "المملكة المتحدة ستكون حجر الأساس لحلف شمال الأطلسي لأجيال قادمة".

وأضاف: "لكن لمواجهة تحديات المستقبل علينا أن نتطور كتحالف لكي نتصدى للتحدي الذي يشكّله خصومنا ونستبقه".

من جهته أعلن حلف شمال الأطلسي أن ستولتنبرغ سيلتقي أيضاً وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

وسيلتقي ستولتنبرغ سوناك بعد تفقّده منشأة عسكرية يتولى فيها الجيش البريطاني تدريب جنود أوكرانيين.

وعرضت بريطانيا تدريب ما مجموعه 19 ألف مجنّد أوكراني لاكتساب مهارات قتالية أساسية بما في ذلك الرماية واستعمال الأسلحة وحرب الشوارع والخنادق والإسعافات الأولية.

وأعلن سوناك، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستزوّد الجنود الأوكرانيين معدّات إضافية لمساعدتهم في تخطي الشتاء القارس، بما في ذلك أكثر من 25 ألف طقم من الملابس المخصصة لمكافحة البرودة الشديدة و12 ألف حزمة للنوم و150 خيمة مدفأة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أقام علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، من أوائل الذين اتّصل بهم سوناك بعدما تولى المنصب.

وأكد له سوناك دعم بريطانيا "الراسخ" لأوكرانيا وتضامنها معها.

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