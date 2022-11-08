باكستان: أنصار عمران خان يغلقون الطرق السريعة

المصدر: د ب ا

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أغلق أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس "حركة إنصاف"، عمران خان، الطرق السريعة في أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء، وأجبروا السلطات على إغلاق المدارس في موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الهجوم المسلح الذي أسفر عن إصابة خان مؤخرا.

وأغلق مئات المحتجين الطرق السريعة الرئيسية، ومن بينها الطريق السريع "إم 2"، أحد أكثر شرايين النقل ازدحاما، والتي تربط البنجاب بالعاصمة إسلام أباد.

وعرضت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر إطارات مشتعلة وطرق سريعة مغلقة في البنجاب وإقليم خيبر بختونخوا.

وأغلقت المدارس في العاصمة أبوابها بسبب الوضع غير المستقر.

ونشرت الحكومة الآلاف من شرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية في العاصمة للتعامل مع المحتجين.

وأصيب خان، البالغ من العمر 70 عاما، برصاصة في ساقه اليمنى الأسبوع الماضي جراء إطلاق مسلحين الرصاص عليه، وصعود آخرين على حاوية في منطقة وزير أباد حيث كان يقود مسيرة احتجاجية ضد الحكومة.

وخضع رئيس حزب "حركة إنصاف" لعملية جراحية بمستشفى في لاهور. وخرج من المستشفى، أمس الأول، وانتقل إلى مقر إقامته في منطقة "زمان بارك" في لاهور.

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