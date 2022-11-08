روسيا: لا شروط مسبقة لدينا للتفاوض مع أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو أن موسكو ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتوجب على كييف إبداء حسن النية.

وذكرت محطة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن رودنكو قال في تصريح للصحفيين: "أوكرانيا تبنت قانونا يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا. هذا هو خيارهم. نعلن دائما استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي لم تقطع بسببنا".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي في هذا الصدد: "لا توجد شروط مسبقة من جانبنا، باستثناء الشرط الرئيسي، أن تظهر أوكرانيا حسن النية".

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