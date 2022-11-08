زعيم جماعة أمريكية متطرفة ينفي خلال محاكمته وجود خطة لاقتحام الكابيتول ومنع تنصيب بايدن

المصدر: أ ف ب

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نفى ستيوارت رودس مؤسس جماعة "أوث كيبرز" والتي تعني "حراس القسم" اليمينية المتطرفة خلال محاكمته، الاثنين، بتهمة التمرد أن تكون منظمته قد خططت لاقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، واصفاً هؤلاء الذين دخلوا المبنى بأنهم "أغبياء".

ورودس الذي يحاكم مع أربعة آخرين بتهمة التحريض والتآمر لشن "تمرد مسلح" ضد حكومة الولايات المتحدة، نأى بنفسه عن بقية أعضاء "أوث كيبرز" الذين شاركوا في الاعتداء حينذاك الى جانب أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال الجندي السابق الذي درس القانون في جامعة يال للمحكمة أن نحو 100 شخص من جماعته الشبيهة بالميليشيا ذهبوا إلى واشنطن في 6 يناير لتوفير الأمن للمحتشدين وخطباء التجمعات.

وأضاف رودس الذي ظهر واضعاً عصبة على إحدى عينيه أنه كان يأمل في إقناع ترامب بتفعيل "قانون التمرد" لوقف تسليم السلطة لجو بايدن الفائز في الانتخابات، لكن لم تكن هناك خطة لوقف تنصيب الكونغرس لبايدن رئيساً.

وتابع: "لم يكن جزءاً من مهمتنا في ذلك اليوم دخول مبنى الكابيتول لأي سبب من الأسباب"، مضيفاً: "كنت أتوقع أن يمضي الكونغرس قدماً ويصادق على هذه الانتخابات غير الدستورية".

وقال إنه عندما أدرك أن مئات الأشخاص اقتحموا المبنى الذي يضم المجلسين التشريعيين الأميركيين، حاول الاتصال برفاقه لحضهم على عدم المشاركة.

وأضاف: "كنت أتساءل أين هم جماعتي. لم أكن أريدهم أن يتورطوا بكل هذا الهراء مع أنصار ترامب".

ووصف المتهم كيلي ميغز رئيس الجماعة في فلوريدا بأنه "أحمق" لاصطحابه رجاله إلى مبنى الكابيتول.

وقال للمحكمة: "أعتقد أنه كان من الغباء الذهاب إلى مبنى الكابيتول. فقد فتح هذا الأمر الباب أمام اضطهادنا سياسياً".

وتقول وزارة العدل إن "أوث كيبرز" خططت لأعمال عنف في 6 يناير في واشنطن، وعرضت مقاطع فيديو لعشرات من أعضاء الجماعة وهم يشاركون في الاعتداء، كما قدمت أدلة على شراء رودس لأسلحة بآلاف الدولارات قبل الذهب إلى واشنطن.

واتهم جيفري نسلر المدعي العام في وزارة العدل رودس وجماعته عند بدء المحاكمة في 3 أكتوبر الماضي بأنهم "أعدوا خطة لتمرد مسلح (...) لمعارضة حكومة الولايات المتحدة باستخدام القوة".

وقال رودس إنه على الرغم من كونه مؤسس "أوث كيبرز"، إلا أنه فوّض مسؤولياته لمن هم أدنى منه، ولم يكن على معرفة جيدة باثنين على الأقل من المتهمين معه قبل 6 يناير.

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