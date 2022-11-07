بايدن وترامب يحشدان الدعم عشية الانتخابات النصفية الحاسمة

المصدر: أ ف ب

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يدخل سباق انتخابات التجديد النصفي مرحلته الأخيرة مع انتهاء الحملات، اليوم، عشية استحقاق يمكن أن يُغرق العهد الرئاسي لجو بايدن، وأن يُضعف الدعم الغربي لأوكرانيا، وحتى أن يفتح المجال أمام احتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى السلطة.

وأدلى نحو 40 مليون أمريكي بشكل مبكر بأصواتهم، علماً بأن مراكز الاقتراع تفتح غداً.

وفي خطوة لافتة، دعا المالك الجديد لتويتر الملياردير إيلون ماسك، اليوم، الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشّحين الجمهوريين.

وقال ماسك، الذي يحظى بـ114 مليون متابع على "تويتر" في تغريدة: "يعد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديمقراطي".

في الأثناء، أقر رجال الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين بأن روسيا تسعى للتأثير على النتائج.

وقال بريغوجين: "لقد تدخلنا، نقوم بذلك وسنواصل القيام بذلك. بحذر ودقة، بطريقة موضعية، بطريقة خاصة بنا".

ويخضع بريغوجين لعقوبات أمريكية وأوروبية، وهو متهم منذ سنوات عدة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، لا سيما الانتخابات الرئاسية عام 2016 التي أوصلت ترامب إلى السلطة.

وفي آخر تصريحات له، حذّر بايدن من أن الديمقراطية الأمريكية على المحك، ومن المقرر أن يختتم الرئيس الديمقراطي حملاته لدعم مرشّحي الحزب خلال تجمّع قرب بالتيمور.

في المقابل، يشارك الملياردير الجمهوري في اجتماع اليوم في أوهايو، وهي ولاية صناعية.

وتظهر استطلاعات الرأي أنّ الجمهوريين يتّجهون لحصد الغالبية في مجلس النواب، مع تطلّع الحزب الذي يميل بشكل متزايد نحو اليمين إلى عرقلة مشاريع بايدن بتحقيقات مكثّفة ومعارضة لمشاريعه الإنفاقية.

ولم يستبعد الجمهوري كيفن مكارثي الذي من المرجّح أن يتولى رئاسة مجلس النواب إطلاق إجراءات لعزل بايدن.

وقال مكارثي، في تصريح لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "لن نستغل أبداً تدابير العزل لأغراض سياسية"، لكنّه استدرك: "لا يعني ذلك أن هذا التدبير لن يتم اللجوء إليه في حال استدعت الأمور ذلك".

لكن السؤال يحوم حول مصير الأغلبية في مجلس الشيوخ، في حين يعوّل بايدن على بقائها بيد الديمقراطيين للاحتفاظ بقدرة على مقارعة الجمهوريين.

ومن شأن سيطرة الجمهوريون على الكونغرس بمجلسيه أن يسقط الأجندة التشريعية للرئيس الديمقراطي.

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