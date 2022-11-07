مصرع 7 أشخاص بحادث تصادم واشتعال نيران في تركيا

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية عشر آخرون عندما اصطدمت حافلة بشاحنتين واشتعلت فيها النيران اليوم، حسبما أفاد مسؤولون.

ووقع الحادث على طريق سريع قرب بلدة توتاك في محافظة آغري المتاخمة لإيران وأرمينيا شرقي تركيا.

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية «الأناضول» إن سبب تحطم الطائرة قيد التحقيق.

وأظهر تسجيل مصور تصاعد دخان أسود كثيف من موقع الحادث.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وقوع وفيات في الحادث، خلال كلمة ألقاها في مراسم افتتاح مشروعات تخدم المناطق الريفية.

وقال أردوغان: «مع الأسف، توفي سبعة من مواطنينا نتيجة حريق نجم عن حادث حافلة في توتاك.. أدعو لهم بالرحمة».

وقال مكتب محافظ آغري إن ثمانية عشر شخصاً نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد الحادث، مشيراً إلى أن اثنين منهم يرقدان في حالة خطرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز