إيلون ماسك يدعو الأمريكيين إلى التصويت للجمهوريين غداً

المصدر: أ ف ب

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دعا المالك الجديد لـ«تويتر»، الملياردير إيلون ماسك، اليوم، الناخبين في الولايات المتحدة إلى دعم المرشّحين الجمهوريين، عشية الانتخابات النصفية التي تكتسب أهمية بالغة.

وقال ماسك، الذي يحظى بـ114 مليون متابع على «تويتر»، في تغريدة: «يعد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديمقراطي».

وأضاف أن «المتشددين من الديمقراطيين أو الجمهوريين لا يصوتون قط للجانب الآخر، لذا فإن الناخبين المستقلين هم من يحددون الفائز».

وسبق لماسك أن أشار إلى أنه يخطط لرفع الحظر الذي فرضه موقع «تويتر» على الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن ليس قبل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية.

وحُظر ترامب للاشتباه في أنه حرّض على هجوم العام الماضي على الكابيتول الذي نفّذته مجموعة اتسمت بالعنف سعياً لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

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