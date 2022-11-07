عمران خان يعتزم استئناف مسيرته السياسية للمطالبة بانتخابات مبكرة في باكستان

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتزم رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان استئناف المسيرة إلى إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد خروجه من المستشفى إثر إصابته في ساقه جراء إطلاق نار على مسيرة احتجاجية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فؤاد شاودري، أحد قادة حزب حركة الانصاف القول ، إن خان سوف يلقى كلمة أمام أنصاره غدا الثلاثاء، حيث سوف يتم استئناف مسيرتهم من المنطقة التي تعرض فيها لإطلاق النار الخميس الماضي.

وسوف ينضم خان للمسيرة بعد أسبوعين لدى اقترابها من العاصمة. وسوف يستمر خان في التعافي في منزله في لاهور.

وكان خان قد خرج من المستشفى أمس الأحد بعد أيام من نجاته بأعجوبة من محاولة اغتيال خلال مسيرة احتجاجية.

وشوهد خان، الذي أصيب برصاصة في ساقه، في وسائل الإعلام المحلية وهو يخرج من المستشفى على كرسي متحرك.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز