أوروبا خفضت اعتمادها على غاز روسيا إلى 8 %

المصدر: (أبوظبي، عواصم - البيان، وكالات)

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أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أوروبا خفضت اعتمادها على الغاز الروسي من 40 إلى 8 في المئة، مشيراً إلى أن بعض دول القارة لا تزال تعتمد على الغاز الروسي، بينما أكدت وكالة الشبكات الألمانية لتوزيع الغاز أن مخزون الغاز بألمانيا تراجع قليلاً للمرة الأولى.

وقال بوريل في حديث لقناة «سكاي نيوز عربية» إن أوروبا لا تتأثر بمسألة الحبوب، فهي قادرة على تأمين حاجتها، إلا أنها تتأثر بشكل رئيسي بالطاقة. في الوقت ذاته، أفاد تقرير لموقع «تنوفا» الفرنسي، أن أوروبا باتت على حافة كارثة طاقة مع استمرار حظر الغاز الروسي وانقسام دول الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة. وقال التقرير إن الخطر المتمثل في أن يتسبب حظر الغاز الروسي في انقسامات عميقة ومتجذرة داخل الاتحاد الأوروبي لا يزال خطيراً للغاية، وفي مواجهة هذا الوضع فإن العجز عن القيام بعمل مشترك من شأنه أن يرسل إشارة كارثية، وفق تعبيره.

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