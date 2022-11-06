هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب الشرق الأقصى لروسيا الاتحادية

المصدر: وام

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ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزر الكوريل في الشرق الأقصى لروسيا الاتحادية اليوم.

وقالت يلينا سيمينوفا، رئيسة محطة «يوجنو ساخالينسك» للأرصاد الجوية التابعة للخدمة الجيوفيزيائية الإقليمية، إن «هزة أرضية بقوة 5.1 درجة ضربت عند الساعة 7:23 من صباح اليوم بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، جزر الكوريل، على عمق 45 كيلومتراً، وكان مركز الهزات الأرضية على بعد 69 كيلومتراً جنوب قرية مالوكوريلسكوي في جزيرة شيكوتان».

وأضافت سيمينوفا: «أن سكان منطقة يوجنو كوريل شعروا بهزات تصل قوتها إلى 3- 4 درجات. ولم ترد بعد أية معلومات عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية».

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