هل نضجت شروط السلام بين روسيا وأوكرانيا؟

المصدر: دبي - أمجد عرار

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يبدو في الظاهر أن لغة الحرب تطغى على ما عداها في الحرب الأوكرانية التي تحمل في طياتها مواجهة بين روسيا والغرب. ولكن تقارير بدأت تتحدث عن تحرك ما في الغرب بحثاً عن آفاق لحل دبلوماسي تفضي إليه عملية تفاوضية بين موسكو وكييف.

في هذا السياق، ذكرت مصادر أوروبية أن الدول الغربية تبحث شروط السلام المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، وأن المسؤولين الغربيين يتجنّبون الإفصاح عن جهودهم هذه تفادياً لإغضاب كييف. ويرى مراقبون أن الظروف ربما تكون نضجت للبدء بالبحث عن حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا.

صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلت عن دبلوماسيين لم تسمهم أن «العواصم الغربية تبحث بتمعن شروط السلام المحتملة»، وأن «جميع القادة والمسؤولين رفيعي المستوى تقريباً يتجنبون التصريحات التي قد تثير غضب أوكرانيا».

وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا قلقة من أي عمل يمكن اعتباره جهوداً دبلوماسية مستقلة تجاه روسيا، وأن الحكومات الغربية قد تنقسم حول أوكرانيا، لكن قادتها يؤخرون النظر في القضايا التي قد تؤدي إلى الانقسامات.

من جانبها، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة شجعت حكومة كييف سراً من أجل إظهار انفتاحها على مفاوضات مع روسيا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن رفض أوكرانيا التفاوض سيجر تبعات كبيرة على تكلفة الغذاء والوقود، كما نقل موقع «دي دبل يو».

تلميح بالانفتاح

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة شجعت أوكرانيا سراً على التلميح بالانفتاح على التفاوض مع روسيا، بعد أن قالت الخارجية الأمريكية سابقاً إن موسكو تصعد الحرب وليست راغبة بجدية في المشاركة في محادثات سلام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكر أسماءها القول إن طلب المسؤولين الأمريكيين لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإنما محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ كييف على دعم دول أخرى.

وأضافت إن مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا أقروا بأن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تسبب في قلق في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تشعر تلك المناطق بأكبر تبعات للحرب الأوكرانية على تكلفة الغذاء والوقود.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله «الإرهاق من تبعات الملف الأوكراني حقيقة واقعة بالنسبة لبعض شركائنا».

وكان زيلينسكي وقع مرسوماً في الرابع من أكتوبر يعلن فيه أن آفاق أي محادثات أوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «منعدمة».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «إذا كانت روسيا مستعدة للتفاوض فعليها أن توقف قنابلها وصواريخها وتسحب قواتها من أوكرانيا».

وأشار المتحدث إلى تصريحات زيلينسكي الجمعة والتي قال فيها «نحن مستعدون للسلام، لسلام عادل ومنصف وقد عبرنا عن ذلك مراراً».

آن الأوان

تشارلز كوبتشان، أستاذ العلاقات الدولية وباحث في مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة

كتب في «نيويورك تايمز» مقالاً تحت عنوان «حان الوقت لإحضار روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات»، حذر فيه من تزايد خطر اندلاع حرب بين حلف الناتو وروسيا، وكذلك خطر التداعيات الاقتصادية الناتجة عن إطالة أمد الحرب في أوكرانيا والتي قد تقوّض «الديمقراطية الغربية».

وبالتالي حان الوقت كي تنخرط أمريكا وحلفاؤها في رسم الأهداف الاستراتيجية لدى أوكرانيا وإدارة النزاع والسعي لحل دبلوماسي.

ورأى الكاتب أن تجنّب الحرب بين الناتو وروسيا، يتطلّب دوراً أمريكياً مباشراً في خطط أوكرانيا على صعيد العمليات العسكرية، ذلك أن بوتين يردّ عليها بالتصعيد وليس بالتراجع.. وإذا كان الدفاع عن أوكرانيا لا يستحق وضع قوات أمريكية على الأرض، فان إعادة أراضي دونباس والقرم إلى أوكرانيا لا تستحق حرباً عالمية جديدة.

نبّه كوبتشان من تنامي الخطر الاقتصادي والسياسي على الديمقراطية والتضامن الغربي بسبب الحرب طويلة الأمد. وأشار إلى أنّ الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، حصلت بينما كان الغرب في وضع جيد سياسياً ويعيش حالة ازدهار.

أمريكا أولاً

وقال الكاتب إن الجمهوريين على ما يبدو سيفوزون بغالبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي، مرجحاً بأن تتضمن الغالبية الجمهورية عدداً لا يستهان به من الممثلين لمعسكر أمريكا أولاً.

ولفت في هذا السياق إلى ما قاله المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جي دي فانس في فبراير الماضي عن أنه لا يبالي بما يحصل في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ما قاله زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي عن أنه لا يمكن تقديم شيك على بياض لأوكرانيا في حال سيطر الجمهوريون على مجلس النواب.

ورأى الكاتب أن أي صفقة يجب أن تتضمّن نقطتين رئيسيتين: أولاً أن تتخلى أوكرانيا عن نيتها الانضمام إلى حلف الناتو، ثانياً تحدث عن ضرورة توصل موسكو وكييف إلى تسوية مناطقية.

وطرح في هذا السياق أن تنسحب روسيا إلى خط التماس الذي كان قائماً قبل الحرب.

وشدد أن مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها لا تستحق الذهاب إلى الحرب العالمية الثالثة أو خلق انشقاقات في النظام الغربي.

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