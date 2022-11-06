كييف تستعد لشتاء بدون تدفئة أو ماء أو كهرباء

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر رئيس بلدية كييف، عاصمة أوكرانيا، السكان من أنه يجب عليهم الاستعداد للأسوأ هذا الشتاء إذا استمرت روسيا في قصف البنية التحتية للطاقة في البلاد - وهذا يعني إنه لا يمكن استبعاد غياب الكهرباء أو الماء أو التدفئة في البرد القارس.

قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو لوسائل الإعلام الحكومية: ”نحن نبذل قصارى جهدنا لتجنب هذا. لكن لنكن صريحين، أعداؤنا يفعلون كل شيء من أجل أن تكون المدينة بدون تدفئة، بدون كهرباء، بدون إمدادات مياه، بشكل عام، لكي نموت جميعًا... مستقبل البلد ومستقبل كل واحد منا يعتمد على مدى استعدادنا للأوضاع المختلفة”.

وركزت روسيا على ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الشهر الماضي، مما تسبب في نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد. كان من المقرر أن تشهد كييف انقطاع التيار الكهربائي كل ساعة يوم الأحد في أجزاء من المدينة والمنطقة المحيطة بها.

كما تم التخطيط لانقطاع التيار الكهربائي في مناطق تشيرنيهيف، وتشيركاسي، وجيتومير، وسومي، وخاركيف، وبولتافا القريبة، حسبما أفاد مشغل الطاقة الأوكراني المملوك للدولة، أوكرنرغو.

وتخطط كييف لنشر حوالي 1000 نقطة تدفئة، لكنها أشارت إلى أن هذا قد لا يكون كافياً لمدينة يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.

بينما تكثف روسيا هجماتها على العاصمة، تتقدم القوات الأوكرانية في الجنوب. وقال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن سكان مدينة خيرسون الأوكرانية تلقوا رسائل تحذير على هواتفهم تحثهم على الإخلاء في أسرع وقت ممكن.

وحذر الجنود الروس المدنيين من أن الجيش الأوكراني يستعد لهجوم مكثف وطلبوا من الناس المغادرة إلى الضفة اليمنى للمدينة على الفور.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز