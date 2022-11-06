سنغافورة حددت مكان رجل مطلوب لخرقه العقوبات على كوريا الشمالية

المصدر: أ ف ب

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قالت الشرطة في مدينة سنغافورة السبت إن رجل أعمال سنغافوريا مطلوبا لدى الولايات المتحدة لخرقه عقوبات على كوريا الشمالية موجود حاليا في سنغافورة حيث يخضع للتحقيق.

وذكرت الشرطة في بيانها أنها طلبت توضيحات من نظيرتها الأمريكية بشأن المكافأة وأبلغتها بالتحقيق الذي تجريه السلطات المحلية.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن الرجل المدعو "كويك موجود حاليا في سنغافورة".

تعهدت الخارجية الأمريكية الخميس تقديم 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن رجل الأعمال كويك كي سينغ، متهمة إياه بتسليم شحنات وقود عدة إلى كوريا الشمالية، إضافة إلى غسل الأموال عبر شركات وهمية.

أصدر المدعون الفدراليون في نيويورك مذكرة توقيف بحق كويك عام 2021 بعد عام على احتجاز كمبوديا إحدى ناقلاته ام/تي كوريجس بناء على طلب الولايات المتحدة بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات.

وكويك (62 عاما) يملك شركة الشحن Swanseas ومقرها سنغافورة.



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