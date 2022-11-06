آلاف المتظاهرين في ليما ضد الرئيس كاستيو

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة البيروفية ليما، السبت، مطالبين باستقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو الذي يواجه تحقيقات عدة في قضايا فساد.

سار المتظاهرون في وسط ليما التاريخي واقتربوا من مبنى البرلمان، حيث أعاقت تقدّمهم شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

وقالت نانسي هواركايا لوكالة فرانس برس: "جئت اتظاهر لطرد هذا الرجل الفاسد.. كاستيو يجب أن يغادر".

من جهتها، قالت كارولا سواريز التي كانت تلوح بعلم البلاد إن "البيرو لا تستطيع التحمل بعد الآن.. نحن على حافة الهاوية والاقتصاد توقف تماماً".

ونظمت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية تظاهرات أخرى في مدينتي بيورا وتشيكلايو (شمال) وفي كوسكو وأركويبا (جنوب). تزامناً نُظمت تظاهرة مؤيدة لكاستيو في ليما.

ويتمتع كاستيو حالياً بحصانة حتى نهاية ولايته في يوليو 2026، لكنه قد يخضع للتحقيق. ويرد اسمه حالياً في 6 تحقيقات ويشتبه في أنه يقود شبكة فساد وغسل أموال كما يتهم بمنح عقود عامة لصالح أقارب وسياسيين.

وينفي كاستيو كل الاتهامات الموجهة إليه هو وعائلته، مؤكداً أنه ضحية حملة لإطاحته من السلطة. ويُطالب اليمين باستقالته، وقد حاول مرتين الدفع باتجاه ذلك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز