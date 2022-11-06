وكالة الطاقة الذرية: عودة التيار الكهربائي الخارجي إلى محطة زابوريجيا النووية

المصدر: رويترز

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، عودة التيار الكهربائي الخارجي إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بعد يومين من انفصالها عن شبكة الكهرباء بعدما ألحق قصف روسي الضرر بخطوط الجهد العالي.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إنه تم إصلاح خطي الكهرباء الخارجيين بالمحطة، وبدأت إعادة الربط بالشبكة بعد ظهر الجمعة.

وكرر جروسي دعوته إلى إنشاء منطقة أمان نووي وحماية أمنية حول المحطة لمنع وقوع حادث نووي، مضيفاً: "لا يمكننا تحمل إضاعة المزيد من الوقت.. يجب أن نتحرك قبل فوات الأوان".

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