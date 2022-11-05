روسيا تعتقل شخصين تسببا في حريق أسفر عن 13 قتيلاً

المصدر: ا ف ب

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اعتقلت الشرطة الروسية السبت رجلَين يشتبه في أنهما تسبّبا بحريق هائل في حانة في مدينة كوستروما ليلاً، أودى بحياة 13 شخصاً على الأقل.

وقالت خدمات الطوارئ الروسية للتلفزيون الحكومي إنّ 13 شخصاً قتلوا، نافية تقارير إعلامية سابقة أفادت عن مقتل 15 شخصاً.

وتمكّن عناصر الإطفاء في ساعة مبكرة السبت من إخماد الحريق الذي اندلع في حانة "بوليغون" بمدينة كوستروما الواقعة على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو.

وذكرت وكالات أنباء روسية إن الحريق قد يكون نجم عن إطلاق رجل ثمل "ألعابا نارية" على منصة الرقص.

وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها قاموا ب"تحديد وتوقيف الشخص الذي يشتبه بوقوفه وراء الأعمال غير القانونية في منشأة ترفيه في كوستروما والتي نجم عنها حريق ووفيات". وقالت لجنة التحقيق الروسية إنه يبلغ من العمر 23 عاماً.

ثمّ قالت في وقت لاحق إنّه تمّ اعتقال شخص ثانٍ، وهي امرأة عملت كمديرة تنظيمية في الحانة، في قضية جنائية بشأن عدم استيفاء متطلّبات السلامة.

من جهتها، أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء بأنّ الحانة مملوكة للنائب المحلّي إختيار ميرزوييف الذي ينتمي لحزب "روسيا الموحّدة" الحاكم.

وتحقق السلطات في ملابسات الحريق باعتباره قضية جنائية "أوقع وفيات بسبب الإهمال".

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي صوراً للحانة وسط النيران.

وقالت السلطات إن الحريق بدأ قرابة الساعة الثانية صباحاً بالتوقيع المحلّي وأُخمد قرابة السابعة والنصف. كما أشارت إلى أنه تمّ إجلاء 250 شخصاً من المبنى.

كذلك، أعلن الحداد الرسمي في المنطقة، فيما قالت الإدارة الإقليمية إنّه سيتم إنزال الأعلام في المنطقة وإلغاء الفعاليات الترفيهية.

وتعدّ كوستروما، وهي مدينة تقع على نهر الفولغا ويقطنها حوالى 230 ألف نسمة، واحدة من أقدم مدن روسيا وتشتهر بهندستها المعمارية وبأديرة تعود للعصور الوسطى.



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