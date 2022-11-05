اختفاء مروحية على متنها سبعة أشخاص في جنوب إيطاليا

المصدر: د ب ا

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اختفت مروحية تتبع شركة خاصة وعلى متنها سبعة أشخاص من على شاشات الرادار في جنوب إيطاليا اليوم السبت.

وأعلنت فرقة الإطفاء على تويتر أن عمال الإنقاذ يبحثون عن المروحية في منطقة أبريتشينا القريبة من مدينة فوجا في بوليا.

وشاركت مروحية عسكرية أيضا في عملية البحث.

وقال المسؤولون إن المروحية المفقودة طراز ايه 109، وتستخدم في الطيران المدني والعسكري.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن السبعة أشخاص الذين كانوا على متن المروحية هم خمسة ركاب واثنان هم طاقم الطائرة. وأقلعت المروحية من جزر تريميتي في الصباح.

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