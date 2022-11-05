توترات بالستية.. بيونغ يانغ تطلق صواريخ وسط مناورات أمريكية كورية

المصدر: أ ب

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قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ باليستية قصيرة المدى في البحر، ما أضاف إلى وابل من عروض الأسلحة هذا الأسبوع التي زادت التوترات في المنطقة.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم السبت أن الصواريخ انطلقت على بعد حوالي 130 كيلومترا (80 ميلا) باتجاه البحر الغربي لكوريا الشمالية.

أطلقت بيونغ يانغ هذا الأسبوع عشرات الصواريخ في البحر، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات أدى إلى تحذيرات بالإخلاء في شمال اليابان، وسيرت طائرات حربية داخل أراضيها.

وصفت كوريا الشمالية أعمالها العسكرية بأنها رد مناسب على التدريبات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

أرسلت الولايات المتحدة طائرتين قاذفتين من طراز ”بي - بي 1″ الأسرع من الصوت يوم السبت فوق كوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة من التدريبات المشتركة، في استعراض للقوة يهدف إلى ترهيب كوريا الشمالية بشأن نشاطها التجريبي المكثف.

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