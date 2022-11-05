مسدس إشارة سبب حريق مقهى كوستروما الروسية.. وعدد الضحايا يرتفع إلى 15

المصدر: أ ب

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كشفت السلطات الروسية عن سبب حريق المقهى في كوستروما الروسية، حيث قالت إن شخصا ما على ما يبدو استخدم مسدس إشارة أثناء نزاع أدى إلى الحريق الذي اندلع ليل الجمعة والسبت.

وقالت السلطات المحلية إن حريقًا شب في مقهى بمدينة كوستروما أدى إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة خمسة آخرين يوم السبت.

وتمكن رجال الانقاذ من اجلاء 250 شخصا. قال حاكم منطقة كوستروما، سيرغي سيتنيكوف، إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة وتلقوا مساعدة طبية.

وانهار سقف المقهى أثناء الحريق.

وبدأ تحقيق جنائي والشرطة تبحث عن الشخص الذي استخدم مسدس الإشارة.

كوستروما، مدينة على ضفاف نهر يبلغ عدد سكانها 270 ألف نسمة، تقع على بعد حوالي 340 كيلومترًا شمال موسكو.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تسبب فيها الألعاب النارية حريقًا مميتًا في مكان ترفيهي في روسيا.

في عام 2009، لقي أكثر من 150 شخصًا حتفهم في حريق في ملهى ”لايم هورس” الليلي في مدينة بيرم اندلع بعد أن أطلق شخص ألعابا نارية.

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