العاصفة اليقظة.. واشنطن تنشر قاذفة أسرع من الصوت لاستعراض القوة ضد كوريا

المصدر: وكالات

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تعتزم الولايات المتحدة تسيير طائرة قاذفة أسرع من الصوت فوق كوريا الجنوبية في إطار مناورة جوية مشتركة ضخمة تضم مئات الطائرات الحربية، في استعراض للقوة يهدف إلى ترهيب كوريا الشمالية بسبب وابل من تجارب الصواريخ الباليستية التي أدت هذا الأسبوع إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن قاذفة واحدة على الأقل من طراز ”بي - 1 بي” ستشارك في اليوم الأخير من تدريبات جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تختتم يوم السبت.

لم يقدم المسؤولون العسكريون الكوريون الجنوبيون والأمريكيون على الفور مزيدًا من التفاصيل.

أثارت مناورة فيجيلنت ستورم أو ”العاصفة اليقظة”، التي شاركت فيها حوالي 240 طائرة حربية، بما في ذلك طائرات مقاتلة متطورة من طراز إف -35 من كلا البلدين، رد فعل غاضبًا من كوريا الشمالية.

أطلقت كوريا الشمالية هذا الأسبوع عشرات الصواريخ في البحر، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات أثار تحذيرات الإخلاء في شمال اليابان، وسيرت طائراتها الحربية داخل أراضيها.

وصفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية في وقت متأخر من يوم الجمعة تلك الأعمال العسكرية بأنها رد مناسب على العاصفة اليقظة، التي وصفتها بأنها عرض ل”هستيريا المواجهة العسكرية” الأمريكية.

وقالت إن كوريا الشمالية سترد ب”أقوى رد فعل مضاد” على أي محاولات من قبل ”قوى معادية” لانتهاك سيادتها أو مصالحها الأمنية.

يعد تحليق طائرات ”بي - بي 1″ عرضًا مألوفًا للقوة خلال فترات التوترات السابقة مع كوريا الشمالية.

كانت آخر مرة ظهرت فيها الطائرات في المنطقة عام 2017، خلال جولة استفزازية أخرى في مظاهرات الأسلحة الكورية الشمالية.

لكن عمليات التحليق توقفت في السنوات الأخيرة حيث أوقفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريباتهما واسعة النطاق لدعم الجهود الدبلوماسية لإدارة ترامب مع كوريا الشمالية وبسبب كوفيد -19.

استأنف الحلفاء تدريباتهم على نطاق واسع هذا العام حيث كثفت كوريا الشمالية من اختبار أسلحتها إلى وتيرة قياسية، مستغلة الانقسام في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعمق بشأن حرب روسيا على أوكرانيا كنافذة لتسريع تطوير الأسلحة.

تكره كوريا الشمالية مثل هذه العروض العسكرية الأمريكية. واصلت كوريا الشمالية وصف ”بي - بي 1″ بأنها ”قاذفة استراتيجية نووية” على الرغم من أن الطائرة تحولت إلى الأسلحة التقليدية في منتصف التسعينيات.

كان من المقرر مبدئيًا أن تنتهي العاصفة اليقظة يوم الجمعة، لكن الحلفاء قرروا تمديد التدريب إلى يوم السبت ردًا على سلسلة من عمليات الإطلاق الباليستية الكورية الشمالية يوم الخميس، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات أثار تنبيهات الإخلاء ووقف القطارات في شمال اليابان.

"بي - 1 بي"

وتتميز طائرات "بي- 1بي لانسر" (B-1B Lancer)، بأنها قاذفات استراتيجية ثقيلة، متعددة المهام، وتستطيع الطيران لمسافات طويلة عبر القارات، بحسب موقع القوات الجوية الأمريكية، التي تعتبرها "العمود الفقري لقوة القاذفات الأمريكية بعيدة المدى".

ووفق موقع القوات الجوية الأمريكية، تتميز "B-1B" بالقدرة على حمل كمية كبيرة من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة، وإيصال كميات هائلة من الأسلحة الدقيقة وغير الدقيقة بسرعة إلى أي مكان في العالم وفي أي وقت.

وبحسب موقع شركة "بوينج" فإن "بي- 1بي لانسر" هي قاذفة تقليدية طويلة المدى، أسرع من الصوت، استخدمها سلاح الجو الأمريكي منذ عام 1985.

والطائرة التي يطلق عليها لقب "العظام"، تعد أسرع قاذفات سلاح الجو الأميركي، بسرعة قصوى تبلغ 1.2 ماخ (1481.76 كم/ساعة). وتسبب انفجارات ضخمة بحمولة 24 قذيفة موجهة.

ويمكن للطائرة حمل 75 ألف رطل (34 ألف كجم). وشاركت في أكثر من 12 ألف طلعة جوية منذ عام 2001 في سوريا وليبيا وأفغانستان والعراق.

تصميم القاذفة يجعلها تتمتع بالقدرة على الطيران بعيد المدى وبقدرة كبيرة على المناورة، والتحمل، والتحليق بسرعات تتجاوز سرعة الصوت. وقد حصلت من قبل على 50 رقماً قياسياً عالمياً في السرعة والحمولة، وفقاً للقوات الجوية الأميركية.

وتعد "B-1B" أحد النسخ المطورة من قاذفات "B-1A" التي بدأ برنامج تطويرها بداية السبعينيات من القرن الماضي، كبديل للطائرة "B-52"، لكن البرنامج توقف عام 1977.

ولكن في عام 1981 وبالتحديد في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، تم الإعلان عن نسخه مطورة من القاذفات الأميركية وتحمل اسم "B-1B" والتي طارت أول مرة عام 1984.

وفي عام 1999، أثناء عملية قوات الحلفاء (ضد يوغسلافيا خلال حرب كوسوفو)، حلقت 6 طائرات "بي-1" ونفذت 2% من مهام القصف. ومع ذلك أسقطت 20% من الذخيرة، وأثناء عملية "الحرية الدائمة" (حرب أفغانستان) طارت "بي-1" في 2% من الطلعات، بينما أسقطت أكثر من 40% من أسلحة دقيقة التصويب.

وكان يجري نشر القاذفات بشكل مستمر تقريباً في العمليات القتالية فوق أفغانستان والعراق منذ عام 2001، ولا تزال "بي-1" تشغل مكاناً رئيسياً في قوة القاذفات الأميركية على الرغم من أنها تفتقر إلى القدرة على إيصال الأسلحة النووية. ومن المقرر استبدالها بقاذفات "بي-21" التي تقوم بدور مزدوج في العقد المقبل.

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