«السبع» تدعم أوكرانيا وتدعو روسيا لوقف الحرب

المصدر: مونستر (ألمانيا) - وكالات

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حذّر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى، من أن أي استخدام لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية من جانب روسيا سيواجه بعواقب وخيمة، مجددين دعوتهم موسكو إلى الوقف الفوري للحرب الجارية في أوكرانيا.

وقال الوزراء في بيان مشترك، في ختام محادثات استمرت يومين في مونستر التاريخية غربي ألمانيا، إنّ الخطاب النووي الروسي غير المسؤول غير مقبول، مضيفين: «اليوم أنشأنا آلية تنسيق لمجموعة السبع لمساعدة أوكرانيا على إصلاح واستعادة بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه والدفاع عنها».

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع، إنهم سيواصلون فرض تكاليف اقتصادية باهظة على روسيا وأي دولة تدعم الحرب في أوكرانيا، مؤكدين مواصلة تقديم الدعم إلى أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت.

وكشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، عن أنّ وزراء خارجية مجموعة الدول السبع اتفقوا على الحاجة إلى آلية تنسيق لمساعدة أوكرانيا على إصلاح وترميم البنية التحتية الحيوية للطاقة والماء والدفاع عنها، مردفاً: «هذا أمر سيكون محط التركيز الأساسي للمجموعة في الأيام والأسابيع المقبل، هناك توافق ملحوظ بين دول المجموعة في الآراء والمقاربات حيال الصين والحاجة إلى تعزيز التنسيق فيما بينها بشأن الاستراتيجية المتبعة مع بكين».

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