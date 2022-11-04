بولندا تقيم سياجاً شائكاً على حدود روسيا

المصدر: أ ف ب

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ينهمك جنود بولنديون بمدّ سياج شائك وتثبيته إلى أعمدة على الحدود مع جيب كالينيننغراد الروسي في مسعى لمنع العبور غير القانوني للحدود بين الجانبين.

وتقيم بولندا السياج في ظل الخشية من تدبير موجة هجرة منظمة إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وبدأ العمل على إقامة السياج على امتداد الحدود البالغ طولها 210 كيلومترات في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد إعلان مفاجئ من وزير الدفاع الذي قال إن السياج الشائك سيكون بارتفاع مترين ونصف وعلى عمق ثلاثة أمتار، وسيكون مزوداً بأجهزة إلكترونية.

وأنهى الجنود إقامة جزء بطول 500 متر قرب بلدة جيردزيني التي تشهد طرقها الموحلة زحمة شاحنات عسكرية تقوم بإيصال معدات.

ويُسمع صوت مطرقة فيما يقوم جندي بغرز أعمدة حديدية في الأرض التي لا تزال رطبة من جراء تساقط المطر، فيما في الجانب الروسي تحجب غابة كثيفة من أشجار البتولا الرؤية.

وتشيّد بولندا جداراً فولاذياً على طول حدودها مع بيلاروس، وخصصت نحو 350 مليون يورو لمنع العبور غير القانوني هناك.

ويأتي بناء الحاجز البالغ طوله 186 كلم إثر محاولة عشرات آلاف المهاجرين واللاجئين الدخول إلى أراضي بولندا من بيلاروس منذ العام الماضي.

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