بوتين يؤكد ضرورة إبعاد المدنين في خيرسون عن مناطق القتال

المصدر: أ ف ب

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أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أنه "ينبغي إبعاد" المدنين المتواجدين في خيرسون في جنوب أوكرانيا عن مناطق القتال "الأكثر خطورةً"، حيث تواجه موسكو هجومًا مضادًا للقوات الأوكرانية.

وقال بوتين خلال حفل مقتضب بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية في الساحة الحمراء في موسكو، إن "أولئك الذين يعيشون حاليًا في خيرسون يجب إبعادهم عن مناطق القتال الأكثر خطورةً".

وأضاف خلال محادثة مع متطوّعين روس منخرطين في منطقة خيرسون ، أنه "لا ينبغي أن يعاني السكان المدنيون من عمليات القصف الناجمة عن الإجراءات الهجومية والهجومية المضادة وغيرها".

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