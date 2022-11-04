الكوريتان تنشران طائرات حربية مع زيادة التوترات بينهما

المصدر: أ ب

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أرسلت كوريا الجنوبية نحو 80 طائرة العسكرية إلى الجو، بما في ذلك طائرات مقاتلة متطورة من طراز إف-35، بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية تحلق في أراضي كوريا الشمالية في ما يبدو أنه استعراض للقوة.

جاء حشد الطائرات المقاتلة لكوريا الشمالية اليوم الجمعة بعد أن اختبرت كوريا الشمالية إطلاق حوالي 30 صاروخا باليستيا خلال اليومين السابقين، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات أمس الخميس أثار تحذيرات بالإخلاء في اليابان، في رد غاضب على تدريبات القوات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي شارك فيها المئات من طائراتهما الحربية.

قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الطائرات الحربية الكورية الشمالية تم رصدها في مناطق مختلفة داخل البلاد وعلى طول السواحل الشرقية والغربية للبلاد، لكنها لم تقترب بشكل خاص من الحدود بين الكوريتين. رصد الجيش الكوري الجنوبي نحو 180 تجربة طيران بين الساعة الواحدة الخامس مساء، ولكن لم يكن من الواضح عدد الطائرات الكوري الشمالية المشاركة وما اذا البعض منها قد انطلق أكثر من مرة.

لم تخترق أي من هذه الطائرات خط ”العمل التكتيكي” الافتراضي للجيش الكوري الجنوبي، والذي تم تحديده من 20 إلى 50 كيلومترًا (12 إلى 31 ميلًا) شمال الحدود البرية والبحرية للكوريتين لأغراض المراقبة لإعطاء الجنوب وقتًا كافيًا للرد على الاستفزازات أو الهجمات.

لا يزال الجنوب يرسل 80 من طائراته الحربية الى الجو، بما في ذلك عدد غير محدد من مقاتلات إف 35، ولكن لم ترد أي تقارير فورية عن اشتباكات.

كانت القوات الأمريكية والكورية الجنوبية تجري بشكل منفصل تدريباتها الجوية المشتركة ”عاصفة اليقظة”، والتي تضمنت حوالي 240 طائرة حربية، بما في ذلك طائرات إف 35. وكان من المقرر إجراء التدريب حتى يوم الجمعة، لكن الحليفين مددوه إلى يوم السبت ردًا على نشاط الاختبار المكثف لكوريا الشمالية هذا الأسبوع.

تم الإعلان عن تمديد التدريبات اليوم الخميس بعد أن اختبرت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، مما أدى إلى تحذيرات بالإخلاء ووقف القطارات مؤقتًا في شمال اليابان. وتبع ذلك إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر.

ثم أصدر باك جونغ تشون، المسؤول العسكري الكوري الشمالي البارز، بيانًا يهدد فيه بالانتقام من تمديد التدريبات. أطلقت كوريا الشمالية بعد ذلك ثلاثة صواريخ إضافية في البحر وأطلقت حوالي 80 طلقة مدفعية على الأجزاء الشرقية من المناطق البحرية العازلة التي أنشأها الخصوم قبالة سواحلهم الشرقية والغربية في عام 2018 كجزء من اتفاقيات للحد من التوترات.

أطلقت كوريا الشمالية يوم الأربعاء، أكثر من 20 صاروخًا، وهو أكبر عدد أطلقته في يوم واحد. وتأتي عمليات الإطلاق هذه بعد أن أصدر باك تهديدًا مستترًا بوقوع صراع نووي مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن التدريبات المشتركة بينهما، والتي تقول كوريا الشمالية إنها تدريبات على غزو محتمل.

بعد أن سجلت بالفعل رقمًا قياسيًا سنويًا بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية في عام 2022، زادت كوريا الشمالية من نشاطها التجريبي منذ أواخر سبتمبر، بما في ذلك ما وصفته بأنه هجمات نووية محاكاة على أهداف كورية جنوبية وأمريكية. وقالت إن اختباراتها تهدف إلى التحذير من التدريبات العسكرية للولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان.

استجابة لتجارب الأسلحة المتزايدة لكوريا الشمالية والتهديد النووي المتزايد، استأنفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا العام تدريباتهما العسكرية واسعة النطاق التي تم تقليصها أو تعليقها في السنوات السابقة لدعم الجهود الدبلوماسية لإدارة ترامب مع الشمال وبسبب جائحة كورونا.

قال هونغ مين، المحلل البارز في معهد كوريا للتوحيد الوطني في سيول، إن كوريا الشمالية تكره بشكل خاص العاصفة اليقظة، التي تضم طائرات مقاتلة شبحية أمريكية من طراز إف-35 بي والتي يمكن أن تكون مدججة بالسلاح لمهمات الضربات البرية. وقال إن إطلاق الصواريخ والمدفعية من كوريا الشمالية هذا الأسبوع قد يشير إلى شعور بالذعر.

وقال هونغ: ”إن العدد الهائل البالغ 240 طائرة حربية (المشاركة في التدريبات المشتركة) استثنائي أيضًا. فقط للمقارنة، خاضت الولايات المتحدة حرب الخليج في أوائل التسعينيات مع معظم قوتها الجوية قادمة من حاملتي طائرات استوعبت كل منهما 80 طائرة حربية”.

أطلقت كوريا الشمالية عشرات الصواريخ الباليستية هذا العام، بما في ذلك عدة صواريخ باليستية عابرة للقارات وصاروخ متوسط المدى حلّق فوق اليابان. يقول مسؤولون كوريون جنوبيون إن هناك مؤشرات على أن كوريا الشمالية قد تفجر في الأسابيع المقبلة أول جهاز اختبار نووي لها منذ عام 2017.

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