الصين وألمانيا تحذّران روسيا من استخدام الأسلحة النووية

المصدر: أ ف ب

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة إثر زيارة إلى بكين أن ألمانيا والصين اتفقتا على رفض أي استخدام للسلاح النووي في إطار الحرب الروسية في أوكرانيا، في وقت لوّحت روسيا مرات عدة بهذا التهديد.

وقال شولتس للصحافة إن خلال اللقاءات مع القادة الصينيين "كان من المهمّ جدًا بالنسبة إليّ الإشارة والقول بوضوح إن تصعيدًا" في الحرب "على شكل استخدام سلاح نووي تكتيكي، مرفوضٌ"، مضيفًا "أنا سعيد جدًا لأن في هذا الموضوع على الأقلّ تم التوصل إلى اتفاق".

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