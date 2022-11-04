أردوغان: بوتين عرض إرسال الحبوب مجاناً لدول محتاجة

المصدر: د ب ا

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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين عرض إرسال الحبوب "مجانا" إلى دول محتاجة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته بمعرض "موصياد إكسبو" الذي تنظمه جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية بمدينة إسطنبول، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال الرئيس التركي: "عرض بوتين خلال اتصالي به إرسال الحبوب مجانا إلى دول مثل جيبوتي والصومال والسودان، وتوافقنا في الرأي بشأن ذلك".

وأضاف: "سنعمل على ضمان وصول سفن الحبوب إلى جميع البلدان المحتاجة، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي والسودان، التي تعاني أزمة غذائية ومجاعة خطيرة".

كما انتقد الرئيس التركي الدول التي تواصل نهجها الاستعماري بطرق حديثة، قائلا: "لا نتوقع ممن يواصلون نهجهم الاستعماري بطرق ووسائل جديدة اتخاذ مواقف إنسانية في مواجهة الأزمات".

ووقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا في شهر يوليو لفك الحصار المفروض على صادرات الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بهدف المساعدة في تخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية المتنامية والتي ازدادت سوءا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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